"Me violaron con porras": la brutal guerra de Lukashenko contra los activistas de la oposición (ENG)

Kristina no puede controlar sus intestinos.No sabe si alguna vez podrá tener hijos.Solo le quedan cinco dientes. Eso es lo que le hizo la policía antidisturbios de Lukashenko. Me ha pedido que escriba este texto.Es su testimonio,a lo que fue sometida en una cárcel de Minsk, Bielorrusia Me cuenta cómo la violaron. Los detalles son tan severos,tan surrealistas,tan retorcidos,que tengo que pedir ver sus registros médicos.¿Puede esto ser verdad? Ella los envía.No hay adornos. De hecho,todo es cierto. Ano,vagina,boca.Usaron sus porras...