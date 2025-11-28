El violador de Travesía ya está en España tras ser detenido y extraditado desde República Dominicana

Este joven peluquero de profesión de 32 años de edad escapó de España en mayo, apenas unos días después de ser sentenciado. Tras coger un primer avión en Oporto (Portugal) y hacer escala en Zurich (Suiza), logró volar hasta su país natal, donde permaneció desde entonces y donde acaba de ser arrestado en virtud de la orden internacional de detención y la de extradición acordadas por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y bajo custodia de la Audiencia Nacional.
| etiquetas: vigo , violaciones , machismo
me alegro que lo hayan detenido
Por eso a la que viene uno de estos tienen el permiso "tácito" de los responsables para "educarlo".
Es lo que pasó con los chavales que quemaron a una indigente en Barcelona. Les dieron una paliza brutal el primer día que entraron en la cárcel.