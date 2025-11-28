edición general
El violador de Travesía ya está en España tras ser detenido y extraditado desde República Dominicana

Este joven peluquero de profesión de 32 años de edad escapó de España en mayo, apenas unos días después de ser sentenciado. Tras coger un primer avión en Oporto (Portugal) y hacer escala en Zurich (Suiza), logró volar hasta su país natal, donde permaneció desde entonces y donde acaba de ser arrestado en virtud de la orden internacional de detención y la de extradición acordadas por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y bajo custodia de la Audiencia Nacional.

#5 gorgos
si ponen la cara no es necesario que digan la nacionalidad
1 K 28
#1 omega7767 *
debería haber un acuerdo con la república dominicana para que cumpliera la sentencia allí

me alegro que lo hayan detenido
1 K 18
Fj_Bs #2 Fj_Bs
en la Carcel le daran tremendo castigo
0 K 7
#3 Pixmac
#2 Nunca he entendido esas cosas. Habrá alguno decente pero la mayoría de los que están en la cárcel no pueden dar muchas lecciones de ética y moral.
1 K 26
Fj_Bs #4 Fj_Bs
#3 es cierto , pero estan muy solos , y este tipo de violadores se convierte en presa facil
0 K 7
Pulgencio #6 Pulgencio
#3 Porque por lo general la gente que esta en la cárcel es por temas de drogas. Son gente chunga y violenta, pero no violan mujeres o matan niños.

Por eso a la que viene uno de estos tienen el permiso "tácito" de los responsables para "educarlo".

Es lo que pasó con los chavales que quemaron a una indigente en Barcelona. Les dieron una paliza brutal el primer día que entraron en la cárcel.
0 K 6

