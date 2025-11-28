El violador de Travesía ya está en España tras ser detenido y extraditado desde República Dominicana

Este joven peluquero de profesión de 32 años de edad escapó de España en mayo, apenas unos días después de ser sentenciado. Tras coger un primer avión en Oporto (Portugal) y hacer escala en Zurich (Suiza), logró volar hasta su país natal, donde permaneció desde entonces y donde acaba de ser arrestado en virtud de la orden internacional de detención y la de extradición acordadas por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y bajo custodia de la Audiencia Nacional.