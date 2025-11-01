edición general
12 meneos
95 clics
Viñeta de jrmora sobre Operación Lanza del Sur

Viñeta de jrmora sobre Operación Lanza del Sur

Viñeta de jrmora para CTX sobre la Operación Lanza del Sur

| etiquetas: jrmora , lanza del sur , viñeta epstein
10 2 0 K 113 actualidad
1 comentarios
10 2 0 K 113 actualidad
Olepoint #1 Olepoint
¿ Os imágináis la que se liaría si un asesino anduviera matando niños por una ciudad española y ya llevara en la cuenta 10 o 15 niños ?

Pues cuando un hijo de puta (mención especial a Aznar) declara "una guerra", van a ser asesinados miles de niños. No entiendo por qué la gente sigue viendo "normal" lo de declarar "guerras" porque sí.
2 K 26

menéame