edición general
16 meneos
250 clics

Viñeta: Guardaespaldas

Viñeta de Ferran Martín para Diario red del día 23 de abril de 2026.

| etiquetas: viñeta , guardaespaldas , ferran martín
14 2 0 K 201 politica
1 comentarios
14 2 0 K 201 politica
sotillo #1 sotillo
Es tan bochornoso el trato de la justicia con la derecha que da asco pena y vergüenza ajena, no hay más que ver los 24 años de cárcel que le piden a Begoña y como la UCO lleva retrasando el informe del ciudadano anónimo y defraudador confeso, ese que está con Ayuso y los jueces le van dando prórrogas y oportunidades
4 K 49

menéame