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Viñeta: Guardaespaldas
Viñeta de Ferran Martín para Diario red del día 23 de abril de 2026.
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sotillo
Es tan bochornoso el trato de la justicia con la derecha que da asco pena y vergüenza ajena, no hay más que ver los 24 años de cárcel que le piden a Begoña y como la UCO lleva retrasando el informe del ciudadano anónimo y defraudador confeso, ese que está con Ayuso y los jueces le van dando prórrogas y oportunidades
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