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Los vínculos con el narcotráfico dejan más de un centenar de policías detenidos o investigados en España en cinco años

Los vínculos con el narcotráfico dejan más de un centenar de policías detenidos o investigados en España en cinco años

Más de un centenar de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido detenidos o investigados por delitos vinculados al narcotráfico en los últimos cinco años, según los datos registrados por el Ministerio del Interior desde 2021. El último año, 2025, se contabilizaron 24 arrestos de miembros de los cuerpos policiales, la misma cifra que en 2023 y la más alta de los últimos cinco años. El año con menos detenidos fue 2022, con 16 casos, según consta en una respuesta parlamentaria...

| etiquetas: policía , narcotráfico
8 2 1 K 92 actualidad
6 comentarios
8 2 1 K 92 actualidad
#6 candonga1
Entonces... más de cien casitos aisladitos
2 K 40
sotillo #3 sotillo
Si el ministro tuviera algo que ver ya estaría detenido y procesado, a ver si te crees que Manos de rata no le tiene ganas, bueno ellos y casi todo el cuerpo de policías
1 K 22
taSanás #4 taSanás
porqué paran de contar en 5?
1 K 19
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... De esta forma, el Gobierno contesta a EH Bildu desglosando los 106 detenidos desde 2021, aunque sin detallar a qué cuerpo policial corresponde cada uno de los arrestados o investigados por su presunta relación con el narcotráfico. Los datos figuran en una respuesta al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que demandó saber el cuerpo policial de cada unos de los agentes implicados en este tipo de delitos y también los hechos imputados...
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
Marlaskita los sigue considerando casos aislados con los que él no tiene nada que ver, verdad?
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Escafurciao #5 Escafurciao
Estos si son casos aislados
0 K 8

menéame