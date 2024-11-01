Los vínculos con el narcotráfico dejan más de un centenar de policías detenidos o investigados en España en cinco años

Más de un centenar de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido detenidos o investigados por delitos vinculados al narcotráfico en los últimos cinco años, según los datos registrados por el Ministerio del Interior desde 2021. El último año, 2025, se contabilizaron 24 arrestos de miembros de los cuerpos policiales, la misma cifra que en 2023 y la más alta de los últimos cinco años. El año con menos detenidos fue 2022, con 16 casos, según consta en una respuesta parlamentaria...