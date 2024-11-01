Villarrobledo en Acción denuncia que el ayuntamiento está “dejando morir por pasividad” el Viña Rock

El grupo municipal Villarrobledo en Acción! ha denunciado lo que califica de “grave situación” para referirse al Festival Viña Rock, a solo 100 días de su próxima edición. En una intervención a pie de calle, el portavoz del grupo, Rubén Nieves Fernández, y el concejal Mario de la Ossa Collado, han acusado al equipo de gobierno del Partido Popular —encabezado por el alcalde Valentín Bueno y el concejal de Cultura Juanjo Calero “de estar dejando morir el festival por pasividad, opacidad y dejación de funciones”.