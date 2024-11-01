Villarejo acusa ante la justicia andorrana al gobierno de Rajoy de la operación para hacer caer a la BPA

Villarejo ha vuelto a responsabilizar al gobierno de M. Rajoy de la operación que provocó la desaparición de la Banca Privada de Andorra (BPA), y su filial, Banco Madrid, en 2015. Una cuestión de esta magnitud no la hace un comisario o un coronel del CNI o un guardia civil o un capitán. Es una operación de alto nivel. Banca Privada de Andorra, denunció presiones de policías españoles y que, ante la negativa a facilitar información confidencial, se publicó una nota del Tesoro EEUU con información errónea que acabó provocando su cierre.