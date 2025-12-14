·
7
52 clics
52
clics
"50 vecinos estamos atrapados en nuestras casas en Vila-real por la inundación de la calle"
Un residente de la calle Molí Nou muestra su preocupación y advierte que muchos no podrán ir este lunes a trabajar, ya que no pueden salir de sus domicilios
|
etiquetas
:
comunidad valenciana
,
cambio climatico
,
lluvia
,
inundacion
,
castellon
#2
Dragstat
Que pena que no se hayan tomado medidas preventivas, pero no pasa nada, el PP ya se encarga de distribuir fondos de ayuda públicos entre su red clientelar. Y cada vez que pase habrá que hacer lo mismo.
0
K
20
#1
Pertinax
Una calle inundada. Paren las rotativas.
0
K
18
