"50 vecinos estamos atrapados en nuestras casas en Vila-real por la inundación de la calle"

Un residente de la calle Molí Nou muestra su preocupación y advierte que muchos no podrán ir este lunes a trabajar, ya que no pueden salir de sus domicilios

Dragstat #2 Dragstat
Que pena que no se hayan tomado medidas preventivas, pero no pasa nada, el PP ya se encarga de distribuir fondos de ayuda públicos entre su red clientelar. Y cada vez que pase habrá que hacer lo mismo.
Pertinax #1 Pertinax
Una calle inundada. Paren las rotativas.
