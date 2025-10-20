De vikingos y de casacas blancas. ¿Primera polémica para el 250 aniversario del 4 de julio de 1776?

Tras ser alabado por su carta sobre la gesta de Colón en 1492, realmente amable hacia España, Trump ha decepcionado a algunos de los que aplaudieron ese gesto cuando se descubrió que también había exaltado el llamado “Día de Leif Erikson”. Fue en 1874 cuando la cada vez más pujante comunidad escandinava emigrada a Estados Unidos quiso hacerse valer, con un libro de Rasmus B. Anderson, como primeros descubridores del país en la Edad Media; siglos antes que Colón. Su tenaz insistencia y si poder económico lo potenciaron.