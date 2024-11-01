ViKing: la IA que puede convertirse en un atacante autónomo de Vishing

Imagina recibir una llamada de tu jefe, de un compañero de trabajo o incluso de un familiar, donde cada palabra parece verosímil, cada pausa natural, y cada argumento persuasivo perfectamente calculado para que reveles información sensible. Ahora imagina que del otro lado no hay nadie, solo un agente conversacional autónomo, capaz de mantener una conversación coherente, adaptativa y manipuladora. Este es el escenario que plantea ViKing, un sistema de vishing completamente automatizado descrito en un reciente paper de arXiv.
| etiquetas: vishing , ia , llm , clonación de voz , fraude , estafa , amenaza
