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Vietnam Redux [en]

Una ocupación estadounidense de la isla de Kharg comenzaría otra guerra eterna. Trump puede no tener otra opción.

| etiquetas: usa , iran , vietnan
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Una guerra eterna no hubiese tenido inicio. Va por Quevedo, el bueno.
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