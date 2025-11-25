Viene de San Francisco a Valencia y al postearlo en Twitter se le llena de amenazas

Un usuario de la red social X llegó a España desde Estados Unidos, San Francisco, concretamente a Valencia. Al llegar visitó la playa y escribió en Twitter: "Termino de llegar a españa, increíble sol y mar, me encanta, los precios son 10 veces más baratos que San Francisco".

La tormenta se desató, cientos de respuestas de gente insultándole, diciendole que se vaya, amenazas, de todos los colores. Gente de derechas diciéndole lo mismo que gente de izquierdas, insultos, amenazas. Millones de visualizaciones, citas, comentarios...

x.com/ky__zo/status/1991526453415145494

Hoy el mismo usuario ha vuelto a escribir al respecto: "la respuesta general a este tuit debería desencadenar un debate público en España

uno, está tan jodidamente mal en tantos niveles enviarme amenazas de muerte. pero también, ser tan delirante de que la situación de ese país es MI culpa?

caminando por la ciudad, ahora analizo constantemente quién está ahí. solo para estar 100% seguro de que estoy a salvo. sí, todos ustedes me hicieron sentir incómodo.

¿arreglará eso la situación de España? no. pueden hacerlo mejor, gente. "

x.com/ky__zo/status/1993072210458861640

Lo cual demuestra hasta que punto está la gente arta de la situación que se empieza a atacar a los visitantes porque ya no son vistos como fuente de riqueza sino como un problema que suben los precios, generan empleo precario, imposibilidad de alquilar o comprar una vivienda. La situación en España es tal, tal avaricia de empresarios, fondos de inversión y políticos que la gente se está volviendo en contra y van a destruir el sector turístico.