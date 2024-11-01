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Vídeos inquietantes, imágenes pixeladas: descifrando las publicaciones crípticas de la Casa Blanca en medio de la guerra con Irán [ENG]  

Vídeos crípticos, imágenes pixeladas: las publicaciones inquietantes consecutivas de la Casa Blanca en medio de la guerra con Irán están alimentando especulaciones online sobre hackeos o mensajes en clave. Primero fueron dos vídeos —uno de los cuales fue eliminado posteriormente, aunque sigue circulando— y después una serie de imágenes distorsionadas. La naturaleza incoherente de las publicaciones de la administración Trump ha dejado a muchos desconcertados.

| etiquetas: pixelados , casa , blanca , guerra , irán , trump
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2 comentarios
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#2 marcotolo
lo que dejaria desconcertado es que las publicaciones fueran algo coherente o real
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Ishkar #1 Ishkar
A ver, no es como que no estemos acostumbrados posts incoherentes de Trump :troll:
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menéame