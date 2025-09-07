Vídeos: la IA que hace hablar a los muertos de la guerra de Putin  

En Rusia se ofrece a familias de soldados muertos en Ucrania un paraíso barato: rostros y voces de soldados muertos despidiéndose por última vez de sus familias. La IA se usa para crear una realidad alternativa incluso tras la muerte, al servicio de la propaganda del régimen. Por 1.500 rublos (16 €) un breve montaje de un abrazo y gesto de despedida con su hijo, padre o marido. Por 2.000, el difunto aparece con alas de ángel o subiendo una escalera luminosa hacia el más allá. Por 3.000-4.000, incrusta la voz del difunto sacada de una grabación.