¿Los videojuegos son buenos o malos para el cerebro? Por si acaso, no pongas en el currículum que juegas

¿Los videojuegos son buenos o malos? Hay quien opina que perjudican las habilidades cognitivas de los niños y adolescentes, pero los estudios dicen lo contrario. Desde hace años hay diferentes estudios que analizan el impacto que tiene jugar a videojuegos a nivel cognitivo. Una reciente investigación ha llegado a la conclusión de que tienen efectos positivos en el desarrollo cognitivo de los niños. Los Investigadores de la Universidad de Colorado han encontrado beneficios pequeños pero significativos en el desarrollo cognitivo por jugar........

28 comentarios
skaworld #2 skaworld
Emmmmm de normal la gente pone a que juegos juega en su curriculum?
antesdarle #3 antesdarle
#2 yo cuando tengo que entrevistar a alguien pregunto si es más de halo o de call of duty y así decido
joffer #8 joffer
#3 Entiendo que los de Halo al pozo.
Harkon #12 Harkon *
#8 jajaja, ambos (dos truños, uno lleno de chetos, el CoD, si juegas a esa mierda tienes que ir tú con chetos, a no ser que seas un casual), si me pone Battlefield, contratado
skaworld #13 skaworld *
#4 #9#11 llamame loco, pero igual... ir a por un curro en el sector de los videojuegos...y poner en el curri que no juegas a videojuegos como sugiere el articulo me parece tan loco como especificar tu juego favorito en el curri si tu curro no tiene absolutamente nada q ver con ello xD

Amos comentar en la entrevista q te gusta jugar igual pos fale, si es tu rollo veo bien y sano comentarlo dando una pincelada de color a tu entrevista sobre algo de tu personalidad, pero... ponerlo por…   » ver todo el comentario
Iori #24 Iori
#13 Pues en cualquier curro creativo ya me parecería interesante ponerlo, no se... hay gente que te mete en el currículum que los fines de semana se van a hacer rutas con bicicleta, o que tocan el violín con la mano izquierda, pues yo te pongo que he sido top 500 mundial de Starcraft 2. Información aporta y ayuda a encauzar entrevistas :-)
Con esto no digo que sea un dato a aportar en el currículum de cada persona, sólo digo que si es una de tus aficiones y en tu currículum te molestas en ponerlas, no veo que hay de malo en ello.
Ludovicio #17 Ludovicio
#3 Caca ambos. Counter Strike.
Iori #4 Iori *
#2 Es habitual en algunos sectores (relacionados con la industria del videojuego).
Personalmente, me encantaría recibir un currículum y que donde la gente pone sus aficiones de mentira me pusiesen una listica con sus juegos favoritos y/o rangos de competitivo online.
#9 Eukherio
#2 Supongo que no, fuera del sector de videojuegos, pero tampoco es tan mala idea. Hay juegos como Europa Universalis, Football Manager, Satisfactory, Factorio, etc. que te pueden dar alguna pista acerca de la capacidad de esa persona en temas de gestión.
Ludovicio #14 Ludovicio
#9 Juegazo el Satisfactory.
Ah_no_nimo #11 Ah_no_nimo
#2 A mi me han preguntado en una entrevista a ver si le daba a los videojuegos
Ludovicio #15 Ludovicio
#2 Al lado del equipo de su fútbol y su participante favorito de gran hermano. o_o
skaworld #20 skaworld *
#15 Hombre, es que tu cuando quieres crear un equipo con solidos conocimientos técnicos no quieres que se te escape ningun Bisbalista que pueda aportar una polidonía más rica cuando cantais "silencio"

youtu.be/WZLbHBqsOr4?si=z2S6JJMFG8-wjj2V
Sr.No #21 Sr.No
#2 En EEUU es normal poner en el CV (resumé lo llaman ellos), no solo tu formación y experiencia si no algo de información personal como gustos, aficiones y en qué pasas el tiempo libre.

Muy loco lo del país de la "libertad".
#27 Garminger2.0
#21 Aquí hubo un tiempo que también estaba de moda y te preguntaban en las entrevistas. Porque lo de RRHH necesitan también justificar su existencia introduciendo modas nuevas que luego desaparecen y se cambian por otras.
Ahora ya no. No sé si porque está mal visto que te juzguen por tu vida personal y sean cosas privadas que no tienes que contarle a nadie, o porque simplemente les importa una puta mierda quién seas y qué te interese en la vida, ya que para muchas empresas solo eres un recurso productivo, y no un ser humano con una vida personal. Quizá un poco de ambas cosas...
Sr.No #28 Sr.No
#27 efectivamente, en Europa, ahora no lo hacen por que según qué preguntas puede ser ilegal y se pueden comer una sanción importante por lo que se ciernen a lo meramente profesional.
Apotropeo #23 Apotropeo
#2 si es " jugar a los médicos", se valora mucho en medicina y para actor porno
#25 wendigo
#2 Justo iba a comentar lo que ha dicho #22 , hubo un tiempo que en el mundo anglo, estuvo de moda incluir si eras gm de alguna hermandad tocha en el wow xD

Eso de coordinar raids de 25 o 40 personas, les molaba

Saludos
P.d For the horde xD
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Por otro lado, hay quien se preocupa por la posibilidad de los videojuegos sean adictivos, aunque una investigación sobre adolescentes indica que los casos de adicción a los videojuegos, en realidad, están relacionados con problemas previos de salud mental como la depresión y la ansiedad.
Harkon #10 Harkon *
#_3 call of duty? Siguiente, por favor
QRK #7 QRK
Joder, que pregunta. ¿La comida es buena para el cerebro? Bueno, pues depende de lo que comas.
Harkon #16 Harkon
#7 De qué "comida" estamos hablando
#19 chocoleches
Las empresas necesitan psicópatas de manual en muchos puestos, poner en el CV que jugabas Ziggs mucho antes de que fuera meta, y que fuiste diamante de la temportada siete a la diez del Lol es una carta de presentación inmejorable.
Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
Por favor, chicos, no pongáis en el CV que os zurráis la sardinilla bajo las mantas, y cuando acabáis la escurrís en un calcetín sucio.
#26 capitan.meneito
CURRICULUM VITA E
Nombre: Capitan.meneito
Juego favorito: Buscaminas
ronko #5 ronko
Nada como poner en el currículum títulos como GTA V (mejor todas las versiones igual que se ponen las de Windows) , Mafia, Drug Dealers, Strip Poker, Larry o también cualquier juego porno. :troll:
Celebrus #22 Celebrus
Pues yo en mi CV no, pero en una entrevista si que he dicho que había sido guild master de una hermandad del WoW durante la TBC y WotLK. Como le dije: gestionar a personas cuando depende de un sueldo es relativamente fácil, mantener una hermandad donde la gente en vez cobrar, paga es subir el listón.

Curiosamente me contrataron. Supongo que fue porque me fui diciendo: For the Horde!! (es broma) {0x1f602} {0x1f602}
#18 tol_ondro
He conseguido el contenedor Kappa en 7 wipes de Tarkov: cuando abro la terminal los bugs se arreglan solos por la cuenta que les tiene. :troll:
