Vídeo. Portugal afronta una huelga general contra la nueva normativa laboral

Portugal afronta su primera huelga general en 12 años este jueves, y los sindicatos protestan por reformas laborales que pueden paralizar el transporte, la educación y la sanidad. Los sindicatos convocan una huelga nacional el jueves 11 de diciembre de 2025 para oponerse al nuevo paquete laboral del Gobierno. La centroderecha afirma que quiere introducir más flexibilidad en el mercado laboral, mientras que los sindicatos sostienen que el plan debilita las protecciones clave, desde las normas de despido hasta el apoyo a las madres y a las.....

Asimismov #1 Asimismov
Ánimos vecinhos.
La lucha es el camino.
sotillo #2 sotillo
#1 Pues están un poco perdidos, me da que ha votado esto ¿Ahora a qué viene una huelga? ¿Que le pasa a la gente, le pide peras al olmo y si no se las da se enfadan?
Asimismov #3 Asimismov
#2 nadie da cheques en blanco. Los vecinhos no quieren lo que no quieren, tiene que explicárselo a quienes no quieren darlo.
¿Qué problema hay?
