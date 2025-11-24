edición general
13 meneos
404 clics
VÍDEO | La pelea más navideña del año: cuatro mujeres se pegan durante el encendido de luces en Barcelona

VÍDEO | La pelea más navideña del año: cuatro mujeres se pegan durante el encendido de luces en Barcelona  

El viral del Paseo de Gracia arrasa en redes: tirones de pelo, caídas al suelo y Mariah Carey de fondo ...

| etiquetas: barcelona , navidad , mariah carey , pelea
10 3 3 K 91 actualidad
8 comentarios
10 3 3 K 91 actualidad
devilinside #1 devilinside
Buah, esperáos a que se entere el alcalde de Vigo, es capaz de traerse a Topuria
7 K 82
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Ya esta el único alcalde del PP en Cataluña, echando un pulso al de Vigo con su árbol de 40 metros.
1 K 32
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
sabeis que estais dando visitas a un vídeo publicado en el perfil oficial de Twitter de un partido racista de Catalunya? pues seguid
1 K 31
salchipapa77 #6 salchipapa77
#4 :shit: No entiendo tu comentario. ¿Quieres decir que como no son catalanas de 13 apellidos, hay que ocultar el vídeo y no comentar nada?
2 K 30
sotillo #3 sotillo
Yo no veo ningún pelea, me parece más un baile de esos “tradicionales “
1 K 21
YeahYa #5 YeahYa
#3 ¿Así te piensas que son las sardanas?
1 K 31
Connect #7 Connect
Pues es un pedazo de pelea!
0 K 13
#8 mariopg
catalanas de toda la vida
0 K 8

menéame