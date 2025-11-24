·
13
meneos
404
clics
VÍDEO | La pelea más navideña del año: cuatro mujeres se pegan durante el encendido de luces en Barcelona
El viral del Paseo de Gracia arrasa en redes: tirones de pelo, caídas al suelo y Mariah Carey de fondo ...
|
etiquetas
:
barcelona
,
navidad
,
mariah carey
,
pelea
10
3
3
K
91
actualidad
8 comentarios
10
3
3
K
91
actualidad
#1
devilinside
Buah, esperáos a que se entere el alcalde de Vigo, es capaz de traerse a Topuria
7
K
82
#2
Antipalancas21
#1
Ya esta el único alcalde del PP en Cataluña, echando un pulso al de Vigo con su árbol de 40 metros.
1
K
32
#4
YSiguesLeyendo
sabeis que estais dando visitas a un vídeo publicado en el perfil oficial de Twitter de un partido racista de Catalunya? pues seguid
1
K
31
#6
salchipapa77
#4
No entiendo tu comentario. ¿Quieres decir que como no son catalanas de 13 apellidos, hay que ocultar el vídeo y no comentar nada?
2
K
30
#3
sotillo
Yo no veo ningún pelea, me parece más un baile de esos “tradicionales “
1
K
21
#5
YeahYa
#3
¿Así te piensas que son las sardanas?
1
K
31
#7
Connect
Pues es un pedazo de pelea!
0
K
13
#8
mariopg
catalanas de toda la vida
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
