Vídeo. La llama olímpica de invierno ilumina Milán mientras la multitud llena la Piazza Duomo  

La estrella del ballet Nicoletta Manni, primera bailarina de La Scala, portó la antorcha por la plaza antes de encender el pebetero, que permanecerá encendido y vigilado las veinticuatro horas del día hasta la ceremonia de inauguración del 6 de febrero en el estadio de San Siro. El relevo, retrasado cerca de una hora debido a la multitud, había atravesado varios suburbios de Milán a lo largo del día. La etapa de Milán supuso el tramo número 60 de un recorrido de 12.000 km que comenzó en Olimpia el pasado noviembre.