VÍDEO | Emoción con la presentación del documental de Antonio Flores: "Llorando con un tráiler"

El tráiler de 'Flores para Antonio', dirigido por Elena Molina e Isaki Lacuesta y protagonizado por Alba Flores, conmueve a los fans al mostrar la vida y legado del legendario músico ...

oghaio #1 oghaio
A ver, tanto como “legendario”…
Uda #2 Uda
Algunas familias d famosos viven de eso : de fagocitar.
Los muertos ,en estos casos, son muy rentables: homenajes, docudramas, estatuas, calles... Dinerito.
YeahYa #3 YeahYa
#2 Alba Flores no ha hablado nunca de su padre hasta este documental. Siempre lo ha evitado.

Y por otro lado, ha trabajado de actriz desde joven. No se ha sumado a ningún carro ni fagocita a nadie.
