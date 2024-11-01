·
Así ha quedado Cuarte (Zaragoza) tras la tormenta
Aragón activa la fase de emergencia en nivel 1 por lluvias en cinco municipios de Zaragoza y uno de Teruel.
tormenta
inundaciones
zaragoza
lluvias
torrenciales
cuarte
actualidad
cromax
Aclarar que lo que se ha desbordado ha sido el Huerva, que normalmente no llega ni a la rodilla en esa zona.
Pero es un poco lo de tantos otros sitios: urbanismo desmedido en el entorno de una gran urbe. Casas y más casas donde nunca se había construido. Y luego a llorar.
