edición general
12 meneos
170 clics
Así ha quedado Cuarte (Zaragoza) tras la tormenta

Así ha quedado Cuarte (Zaragoza) tras la tormenta  

Aragón activa la fase de emergencia en nivel 1 por lluvias en cinco municipios de Zaragoza y uno de Teruel.

| etiquetas: tormenta , inundaciones , zaragoza , lluvias , torrenciales , cuarte
10 2 0 K 108 actualidad
1 comentarios
10 2 0 K 108 actualidad
cromax #1 cromax
Aclarar que lo que se ha desbordado ha sido el Huerva, que normalmente no llega ni a la rodilla en esa zona.
Pero es un poco lo de tantos otros sitios: urbanismo desmedido en el entorno de una gran urbe. Casas y más casas donde nunca se había construido. Y luego a llorar.
4 K 71

menéame