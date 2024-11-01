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Video del asalto a la Embajada de Gambia en Madrid: varios inmigrantes intentan saltar la valla por el largo tiempo de espera

Video del asalto a la Embajada de Gambia en Madrid: varios inmigrantes intentan saltar la valla por el largo tiempo de espera

Las imágenes muestran a un numeroso grupo de personas concentradas frente a la embajada y varios de ellos subiendo la valla que protege la entrada.

| etiquetas: gambia , inmigración
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3 comentarios
5 2 0 K 71 actualidad
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Les dijeron ¡va ya! pero como no iba pensaron "¡vaya!" y saltaron la valla. En el incidente alguno se pinchó con un arbusto de bayas rojas.
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javibaz #1 javibaz
¿Qué pretendían conseguir así?
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
#1 Lo mismo que estos, supongo: www.dailymotion.com/video/x9rfisi
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menéame