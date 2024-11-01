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Video del asalto a la Embajada de Gambia en Madrid: varios inmigrantes intentan saltar la valla por el largo tiempo de espera
Las imágenes muestran a un numeroso grupo de personas concentradas frente a la embajada y varios de ellos subiendo la valla que protege la entrada.
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:
gambia
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inmigración
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#2
ur_quan_master
Les dijeron ¡va ya! pero como no iba pensaron "¡vaya!" y saltaron la valla. En el incidente alguno se pinchó con un arbusto de bayas rojas.
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#1
javibaz
¿Qué pretendían conseguir así?
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#3
SeñorPresunciones
#1
Lo mismo que estos, supongo:
www.dailymotion.com/video/x9rfisi
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