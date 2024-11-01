La vida de una niña de acogida

Maritxu Amenabarro tiene hoy 26 años y es ilustradora. Junto a su hermana Ainara pasó dos años en el un centro de de menores en Guipúzcoa, desde los seis hasta los ocho años, hasta que llegó Aitor, su padre de acogida con el que sigue viviendo 16 años después. Una oportunidad para niños y niñas que no quieren vivir bajo esa etiqueta perjudicial y que desean una vida lo más normal posible, como cuenta Maritxu en su libro titulado "No estoy sola", un cuento sobre las emociones y situaciones que se viven en el acogimiento familiar.