La vida al límite de los veterinarios: "Los suicidios están a la orden del día"

Las eutanasias frecuentes, el estrés laboral y el acceso a los fármacos explican la actual crisis mental de los sanitarios españoles. Uno de cada 10 intentó suicidarse en 2025 y más del 90% de ellos ha experimentado ansiedad relacionada con su trabajo, mientras que seis de cada 10 ha experimentado síntomas de depresión. Es una profesión profundamente vocacional y, en principio, permite pasar las jornadas haciendo lo que se desea: curar animales. Pero la realidad, representada en estadísticas y testimonios, dice lo contrario.