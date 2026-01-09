edición general
La vida al límite de los veterinarios: "Los suicidios están a la orden del día"

Las eutanasias frecuentes, el estrés laboral y el acceso a los fármacos explican la actual crisis mental de los sanitarios españoles. Uno de cada 10 intentó suicidarse en 2025 y más del 90% de ellos ha experimentado ansiedad relacionada con su trabajo, mientras que seis de cada 10 ha experimentado síntomas de depresión. Es una profesión profundamente vocacional y, en principio, permite pasar las jornadas haciendo lo que se desea: curar animales. Pero la realidad, representada en estadísticas y testimonios, dice lo contrario.

#1 Jacusse
Uno de cada diez intentó suicidarse? Qué locura!
#2 Donald *
#1 si, yo también me he quedado frio: "según un estudio del Center for Disease Control and Prevention de EEUU, los veterinarios tienen una probabilidad hasta 3,5 mayor de morir por suicidio que la ciudadanía en general. ".
Lo que no entiendo mucho es que el Real Decreto 666/2023 sobre medicamentos para animales les esté afectando tanto: María Cantuel, que dirige una clínica equina ambulante, dice «sentirse a veces como una delincuente». «Veo una patrulla del Seprona y me pongo nerviosa, me pregunto si vendrán a por mí.
#3 parladoiro
#2 será por algún descuadre del botiquín pero no debería ser tanto problema en equinos. En granjas de producción si hay integrados a saber que chanchullos puede haber.
io1976 #4 io1976
#2 Lo de que los veterianarios es un colectivo donde abundan los suicidios ya era noticia antes del Real Decreto.
#5 Pitufo
Esto no lo contaban en el anuncio de iumiuky.
#6 monseñuelo
Los veterinarios están acostumbrados a aplicar eutanasias a animales. Saben qué hacer , saben la dosis y tienen los fármacos.
Solo eso.
