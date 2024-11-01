edición general
La vida de José Antonio en una furgoneta por la crisis de la vivienda: "Me enamoré de esta vida, pero los jóvenes tienen un mal futuro"

Los elevados precios del mercado inmobiliario y sus malas experiencias compartiendo piso le llevaron a comprar una 'camper'.

YSiguesLeyendo
"Quiero vivir así, mínimo, hasta los 40 años". Por el momento planea seguir llevando un ritmo de vida tan activo como hasta ahora gracias a su furgoneta. Lleno de aventura, de alegría y de una felicidad que no esperaba encontrar en su furgoneta, pero que ahora no quiere soltar. A partir de entonces, le gustaría relajarse: "Estoy ahorrando para comprarme un terreno en el que poder tener mi casita modular y ser autosuficiente, que es lo que estoy aprendiendo en la furgoneta", concluye con vitalidad.
Torrezzno
"Con amabilidad y la guasa natural característica de los andaluces, deja de hacer sus "macarrones con queso" para explicar las razones que le llevaron a emprender este camino. "Una furgoneta debería ser una opción, pero tú tienes que poder tener tu casa, no te tienes que adaptar a esto", comenta mientras resopla."

La guasa natural de los andaluces... la madre que los parió con los tópicos
alcama #3 alcama
A ver si gobierna una coalición progresista que lo solucione
