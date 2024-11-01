·
más visitadas
3322
clics
MALEMÁTICAS CCXCIX: gráficos que parecen realizados por un mono borracho
4122
clics
Fuerte encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado: "Se demuestra que PP y Vox son uno"
2526
clics
Así es el Google Maps de la historia: un fascinante mapa interactivo para entender guerras, fronteras y civilizaciones
2955
clics
Tragedia en Los Gigantes: cuatros fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje
3001
clics
Eurostat: distribución de la población por tipo de vivienda (casa, piso u otro) entre los países de la UE 2024 [EN]
más votadas
630
Ribera Salud: Isabel González, exgerente del Hospital de Alzira: “Lo de Torrejón no es aislado. Es el ‘modus operandi’ de las concesiones sanitarias privadas”
436
La brigada política del PP usó el montaje de la cocaína a Urbán para extender la investigación a un senador de Podemos
402
Esther Palomera sugiere que el PP filtró asuntos que acabaron con Cifuentes cuando se negó a seguir pagando la deuda de Quirón
317
Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes
288
“Se agradecería un ballet en televisión, en vez de tanto mono fornicando en la sabana”
La vida de José Antonio en una furgoneta por la crisis de la vivienda: "Me enamoré de esta vida, pero los jóvenes tienen un mal futuro"
Los elevados precios del mercado inmobiliario y sus malas experiencias compartiendo piso le llevaron a comprar una 'camper'.
etiquetas
vivienda
jovenes
actualidad
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
"Quiero vivir así, mínimo, hasta los 40 años". Por el momento planea seguir llevando un ritmo de vida tan activo como hasta ahora gracias a su furgoneta. Lleno de aventura, de alegría y de una felicidad que no esperaba encontrar en su furgoneta, pero que ahora no quiere soltar. A partir de entonces, le gustaría relajarse: "Estoy ahorrando para comprarme un terreno en el que poder tener mi casita modular y ser autosuficiente, que es lo que estoy aprendiendo en la furgoneta", concluye con vitalidad.
#2
Torrezzno
"Con amabilidad y la guasa natural característica de los andaluces, deja de hacer sus "macarrones con queso" para explicar las razones que le llevaron a emprender este camino. "Una furgoneta debería ser una opción, pero tú tienes que poder tener tu casa, no te tienes que adaptar a esto", comenta mientras resopla."
La guasa natural de los andaluces... la madre que los parió con los tópicos
#3
alcama
A ver si gobierna una coalición progresista que lo solucione
