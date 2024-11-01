Vida en equilibrio: investigación arroja nueva luz sobre las antiguas balanzas andinas (ENG)

Ciertos tipos de balanzas (balanzas de madera de brazos desiguales conocidas como "wipis") se utilizaban en los Andes precoloniales para apoyar el intercambio de bienes muy preciados entre diferentes grupos étnicos: las comunidades de pastores de las tierras altas que producían lana cruda e hilo, y los cultivadores de hojas de coca de las tierras bajas. Las borlas rojas encontradas en algunos quipus y balanzas antiguas podrían haber cumplido una función "sobrenatural" al certificar que la información registrada en el objeto era confiable.