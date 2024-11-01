La vida del corsario valenciano que aparece en 'Tirant lo Blanc'

Historiadores de referencia como Constantin Marinescu o Martí de Riquer fueron los primeros en relacionar a Jaume de Vilaragut con el Tirant lo Blanch. Más recientemente, el investigador Abel Soler Molina ha aportado información que lo confirma. Sabemos que nació en 1403 y murió en 1464, en el seno de una familia aristocrática valenciana, los Vilaragut, un linaje no exento de polémicas, en especial por la rivalidad que mantuvieron con otra estirpe valenciana, los Centelles. Participó en diversas campañas mediterráneas, hizo de corsario y fue pr