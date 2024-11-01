·
Víctor Arpa, abogado laboralista: "Las mutuas están engañando a miles de trabajadores accidentados"
El profesional explica el derecho laboral que tiene el empleado que sufre un accidente de trabajo de reclamar su indemnización
6 comentarios
mejores hilos
+ valorados
#2
Asimismov
*
Si, las mutuas nos engañan porque toman parte del salario de los trabajadores en pagar a directivos de las empresas que las gestionan atendiendo los intereses de las patronales.
Por otro lado el comité de estudio de enfermedades profesionales en Eggpañña es directamente una estafa que nadie denuncia. En más de 40 años no ha descubierto ninguna enfermedad profesional nueva por
motu proprio.
2
K
35
#3
obmultimedia
#2
El Burnout es en si mismo una enfermedad profesional laboral.
2
K
35
#4
Asimismov
#3
y no lo recoge el comité eggpaññol de enfermedades profesionales.
1
K
23
#5
obmultimedia
#4
Pues eso.
0
K
11
#1
NPCMeneaMePersigue
2 trabajadores mueren cada día pero te venden que es el empresario el que arriesga
0
K
18
#6
Nadasdy
La figura de la mutua no tiene ningún sentido. Son parásitos mercenarios que se dedican a joder al trabajador.
0
K
6
Por otro lado el comité de estudio de enfermedades profesionales en Eggpañña es directamente una estafa que nadie denuncia. En más de 40 años no ha descubierto ninguna enfermedad profesional nueva por motu proprio.