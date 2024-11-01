Una de las víctimas de la sinagoga de Mánchester murió por disparos de la Policía

Una de las dos víctimas mortales del atentado terrorista ocurrido este jueves contra una sinagoga de Mánchester murió por disparos de agentes de la Policía, según han confirmado este viernes las autoridades. El Ministerio del Interior ha determinado de forma provisional que una de las víctimas fallecidas "parece haber sufrido una herida compatible con una herida de bala" y que los investigadores creen que el sospechoso, Jihad Al Shamie, no poseía un arma de fuego.