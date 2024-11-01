Las víctimas del Opus Dei recelan de los nuevos estatutos que tiene que avalar el Papa: “El engaño continúa”

Un evento ocurrido en Buenos Aires ha logrado meterse en la agenda navideña de León XIV. Hasta el entorno más cercano y a sus oídos llegaron las palabras, algunas con voz quebrada, de mujeres de Argentina, Paraguay, Irlanda, Guatemala, España y Chile que relataron cómo el Opus Dei las engañó cuando eran niñas y adolescentes para convertirlas en “esclavas profesionales y santas” dedicadas a “hacerse alfombra para que los demás pisen más blando”.