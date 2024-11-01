edición general
Las víctimas del Opus Dei recelan de los nuevos estatutos que tiene que avalar el Papa: “El engaño continúa”

Un evento ocurrido en Buenos Aires ha logrado meterse en la agenda navideña de León XIV. Hasta el entorno más cercano y a sus oídos llegaron las palabras, algunas con voz quebrada, de mujeres de Argentina, Paraguay, Irlanda, Guatemala, España y Chile que relataron cómo el Opus Dei las engañó cuando eran niñas y adolescentes para convertirlas en “esclavas profesionales y santas” dedicadas a “hacerse alfombra para que los demás pisen más blando”.

La histórica cumbre sobre los abusos del Opus Dei realizada en la capital argentina el pasado 16 de diciembre tuvo eco en lo más alto de la Iglesia Católica, que se prepara para arrancar 2026 con lo que se considera el verdadero comienzo del papado de León XIV: una vez que culmine el año jubilar de Francisco, en el consistorio extraordinario del 7 y 8 de enero, se conocerán los planes de corto y largo plazo de Robert Prevost.
