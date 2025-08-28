edición general
Las víctimas de abusos de los jesuitas en Bolivia denuncian que la Compañía está forzando la prescripción del caso

"Esto es un insulto a todo el sistema jurídico, al dejar que avance el juicio y al final de manera mecánica presentar un recurso por si prospera". "Estamos hablando de encubrimiento de abuso sexual infantil y no estamos hablando de encubrimiento del robo de dos docenas de huevos"

| etiquetas: abusos , sexuales , iglesia , bolivia , jesuitas
Relacionada

Es la forma de actuar contra la que pederastia de la iglesia católica, cambiar de lugar a los abusadores. En la práctica, es como ofrecerles nuevas víctimas.
