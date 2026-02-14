La víctima del secuestro de Murcia afirma que la vecina de su captor la "coaccionaba" para que no denunciase

La afectada habló del papel de María y contó que la "coaccionaba" para que no denunciase las torturas que estaba sufriendo. Fuentes judiciales apuntaron que el sospechoso, al ser traficante, podría estar 'comprando' con droga el silencio y la complicidad de María, residente cerca de la parcela de San José de la Vega donde encerró a su víctima. Esta persona quedó en libertad con cargos por encubrimiento y con una orden de alejamiento respecto de la víctima.
El padre de una amiga está muy bolado y amenazaba de muerte a su propia mujer e hija. Tal era el deterioro mental que tenía, que llegó a matar a los gatos de la vecina, tocar su timbre y entregárselos en persona muertos por destrozarle el jardín en multitud de ocasiones. A otro vecino para putearlo le metía ratas por la chimenea.
El personaje este:
"“Un día, para advertirme de lo que me pasaría si trataba de escaparme, cogió un gato delante de mí. Lo degolló y lo descuartizó en mi presencia”, abunda la víctima. "
