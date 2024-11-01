·
Viaje a las rompientes donde los percebeiros se juegan la vida para extraer el marisco más deseado de la Navidad
El fotógrafo Brais Lorenzo se adentra en las rocas de O Roncudo, a apenas dos kilómetros de Corme (A Coruña), donde se esconden los percebes más apreciados de A Costa da Morte
#1
La_Conquista_Del_Mundo
*
Luego esos percebes se pasan dos días filtrando agua limpia para quitarles los metales pesados y ya son aptos para el consumo humano.
1
K
22
#2
La_Conquista_Del_Mundo
*
Cuando escribo comentarios en meneame, se come letras. Tiene hambre o que ?
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
