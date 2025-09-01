edición general
11 meneos
19 clics
Viaje al otro lado del nuevo telón de acero

Viaje al otro lado del nuevo telón de acero

La barrera sigue ahí, sólo que ahora es de plástico y, en los bosques del perímetro donde no alcanza a bloquear el paso, hay un telón que sí es de acero, en forma de valla, poste y torreta. Hoy ya no lo llamamos “telón de acero”, dicho así como algo feo, pues esta vez el telón es obra nuestra. Lo han levantado los países miembros de la Unión Europea para detener a los inmigrantes ilegales que tratan de penetrar en su área de libertad . También para evitar una nueva invasión rusa que no llega, aunque de tanto que se jale parece se desea.

| etiquetas: telón de acero , guerra de ucrania , kaliningrado
9 2 0 K 151 politica
3 comentarios
9 2 0 K 151 politica
capitan__nemo #2 capitan__nemo
Pero los paises de mas alla de ese telon tambien tienen sus vallas para que no entren los migrantes e incluso como ataque los guian o les ponen autobuses para que entren al pais o bloque que interese.
2 K 40
#1 Dav3n
Ais, cuan obvia es la verdad tras el imperialismo de la cultura ocsidental :foreveralone:
1 K 31
#3 ddomingo
#1 El imperialismo de invadir y ocupar Ucrania. Georgia y Moldavia y hostigar a todos los vecinos.... Si es que hay a quien le gusta tragarse ruedas de molino.
1 K 19

menéame