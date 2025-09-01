Viaje al otro lado del nuevo telón de acero

La barrera sigue ahí, sólo que ahora es de plástico y, en los bosques del perímetro donde no alcanza a bloquear el paso, hay un telón que sí es de acero, en forma de valla, poste y torreta. Hoy ya no lo llamamos “telón de acero”, dicho así como algo feo, pues esta vez el telón es obra nuestra. Lo han levantado los países miembros de la Unión Europea para detener a los inmigrantes ilegales que tratan de penetrar en su área de libertad . También para evitar una nueva invasión rusa que no llega, aunque de tanto que se jale parece se desea.