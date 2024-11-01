Un viaje por el mundo en 1900: Vea imágenes restauradas que muestran la vida en Nueva York, Londres, India, Japón, China y más allá [Eng]  

Desde la perspectiva actual, la primera década del siglo XX puede parecer un período histórico aún más lejano de lo que es. En muchos rincones de la civilización urbana, los cabarets, salones de té y otras instituciones de modales casi paralíticos de la Belle Époque eran negocios en plena marcha. Para quienes vivieron en esa época, debió haber sido bastante fácil creer que las costumbres de la aristocracia y el imperio decimonónicos podrían perpetuarse para siempre. Sin embargo, esos también fueron los años de Le Voyage dans la Lune