Un viaje por el mundo en 1900: Vea imágenes restauradas que muestran la vida en Nueva York, Londres, India, Japón, China y más allá [Eng]

Desde la perspectiva actual, la primera década del siglo XX puede parecer un período histórico aún más lejano de lo que es. En muchos rincones de la civilización urbana, los cabarets, salones de té y otras instituciones de modales casi paralíticos de la Belle Époque eran negocios en plena marcha. Para quienes vivieron en esa época, debió haber sido bastante fácil creer que las costumbres de la aristocracia y el imperio decimonónicos podrían perpetuarse para siempre. Sin embargo, esos también fueron los años de Le Voyage dans la Lune

skaworld #1 skaworld *
Esto.... es un protoperroflauta indio del 1900??

Flipa  media
nopolar #2 nopolar
¿Todo el mundo vestía en todas partes de negro, blanco, gris o marrón? Supongo que el que ha coloreado antes que inventar ha preferido ser discreto.
lolerman #3 lolerman
#2 Bienvenido a la IA.
