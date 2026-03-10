edición general
9 meneos
34 clics
El viaje de ida entre Vigo y A Coruña por la AP-9 enfila ya los 45 euros

El viaje de ida entre Vigo y A Coruña por la AP-9 enfila ya los 45 euros

Es más caro viajar entre las dos primeras ciudades de Galicia que un billete de AVE a Madrid

| etiquetas: gasolina , coruña , vigo , ap9
7 2 0 K 88 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 88 actualidad
tul #1 tul
eso lo arregla el partido podrido con la proxima absoluta :troll:
3 K 47
#2 Forestalx
#1 pues si, porque claramente hasta ahora no han tenido tiempo.
1 K 21
tul #3 tul
#2 estaban muy liados arreglando lo de la vivienda y luchando contra la corrupcion y el narcotrafico xD
0 K 14
josde #5 josde
Que le den las gracias a pinocho Aznar que se la dio en el 2003 a una empresa privada
0 K 20
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Gracias Ruedines, gracias Feijóo.
0 K 12

menéame