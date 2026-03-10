·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11216
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
8768
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
5292
clics
Von Der Leyen quiere destruir la UE
7762
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
4961
clics
La viñeta: Títeres
más votadas
575
El presidente de RTVE vuelve a retratar a Eurovisión por tener a Israel mientras ataca Gaza, Irán y Líbano: "¿Qué valores defiende la UER?"
495
El lobby israelí usa sus tentáculos en España para declarar la guerra del relato a Sánchez
367
Colocan estatua de Trump y Jeffrey Epstein estilo Titanic en Washington
537
Ayuso anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio en homenaje a EEUU: "El mayor 'cipayismo' que ojos humanos hayan visto"
431
Felicia, representante de Suecia, ha sido advertida por la UER tras criticar a Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
34
clics
El viaje de ida entre Vigo y A Coruña por la AP-9 enfila ya los 45 euros
Es más caro viajar entre las dos primeras ciudades de Galicia que un billete de AVE a Madrid
|
etiquetas
:
gasolina
,
coruña
,
vigo
,
ap9
7
2
0
K
88
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
88
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
tul
eso lo arregla el partido podrido con la proxima absoluta
3
K
47
#2
Forestalx
#1
pues si, porque claramente hasta ahora no han tenido tiempo.
1
K
21
#3
tul
#2
estaban muy liados arreglando lo de la vivienda y luchando contra la corrupcion y el narcotrafico
0
K
14
#5
josde
Que le den las gracias a pinocho Aznar que se la dio en el 2003 a una empresa privada
0
K
20
#4
SeñorPresunciones
Gracias Ruedines, gracias Feijóo.
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente