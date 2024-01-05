El viaje del gladius romano y otras espadas [Eng]  

No sabemos cuándo los romanos adoptan la "espada española" (lo que significa gladius Hispaniensis ), excepto que claramente lo hicieron para el siglo II. La Suda la ubica en la Segunda Guerra Púnica y, si bien es una fuente débil, tiene mucho sentido, ya que los ejércitos romanos operan en Hispania continuamente desde el año 218. En consecuencia, los académicos generalmente postulan la adopción romana de esta arma a finales del siglo III, esencialmente intercambiando su propia variante de la espada temprana de La Tène por la celtibérica