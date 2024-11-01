Viajar ya no te hace saber más: te delata

edición general
Las redes no sólo muestran viajes: los deciden. El destino ya no se elige por interés histórico, social o político, sino por su potencial fotográfico, por su rendimiento simbólico, por su capacidad de producir reconocimiento social. El turismo ya no se planifica: se scrollea. El resultado es conocido: masificación extrema. Ciudades como Barcelona, París o Roma se saturan no por su valor cultural, sino por su viralidad.

Viajar no te hace saber más, lo que te hace saber más es tu inquietud y tú interés. Y eso te puede llevar a viajar, para conocer y ver eso que te ha fascinado, y tal vez descubras cosas nuevas, y quizá, con mucha suerte, puedas vivir parte de la cultura del lugar que visitas.
Lo inmensamente habitual es viajar a un sitio que conoces porque has aprendido de él, a decenas, centenas o miles de kilómetros de distancia.
No paro de leer que ahora la gente solo hace cosas para postureo y poder compartirlas en redes y obtener atención, reconocimiento y estatus. Pero no deja de ser una falacia como un piano... Lo que pasa es que muy repetida y está muy de moda criticar las tendencias de hoy comparándolas con las maravillas del ayer.
#1 Mis condolencias si eso es lo que has entendido de todo lo que dice el artículo.
Ya hace unos años estuve en Bali y hay un templo donde te hacen la típica foto con un espejo que se ve super chula. La gente hace horas de cola solo para esa foto. Yo me niego a esperar para una puta foto, por supuesto que ni me acerqué al sitio.
Blablabla todas putas menos mamá blablabka
