Veterinarios españoles operan a un buitre leonado con un alambre de siete centímetros en su aparato digestivo

Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid rescataron el pasado 2 de septiembre a un buitre leonado que accidentalmente fue a parar al patio de la cárcel de Estremera. El ave fue trasladada al Hospital de Fauna Salvaje de GREFA, donde se le diagnosticó una intoxicación por plomo, deshidratación, hipotermia y bradicardia, además de detectarle un alambre de unos siete centímetros en su aparato digestivo.