Veterinarios españoles operan a un buitre leonado con un alambre de siete centímetros en su aparato digestivo

Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid rescataron el pasado 2 de septiembre a un buitre leonado que accidentalmente fue a parar al patio de la cárcel de Estremera. El ave fue trasladada al Hospital de Fauna Salvaje de GREFA, donde se le diagnosticó una intoxicación por plomo, deshidratación, hipotermia y bradicardia, además de detectarle un alambre de unos siete centímetros en su aparato digestivo.

#2 Grahml
el plomo es una de las mayores amenazas para las aves carroñeras”. “Este metal pesado procede de los residuos de munición de caza, que permanecen en los restos de animales abatidos y que, al ser consumidos por los buitres, terminan en su organismo. La intoxicación por plomo causa debilidad, daños neurológicos, problemas digestivos e incluso la muerte”, explican"


Una vez más, la caza es el mayor enemigo de los animales.

En este caso de las aves como el buitre leonado.
#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#2 ¿Un alambre de plomo? Si fueran perdigones, que tienen los cuerpos abatidos de presas que luego se comen los buitres, tendría lógica. ¿Pero alambre de plomo? ¿eso se comercializa?
#4 Grahml *
#3 El alambre es un añadido a la intoxicación por plomo que se le detectó al buitre. Lo dice la noticia:

"El ave fue trasladada al Hospital de Fauna Salvaje de GREFA, donde se le diagnosticó una intoxicación por plomo, deshidratación, hipotermia y bradicardia, además de detectarle un alambre de unos siete centímetros en su aparato digestivo."

PD: Lo mejor siempre de esta fuente es que durante unos minutos soy veterinario

PD2: Nunca veremos a Trump en lo que le queda de su puta mierda de vida, criticar la caza que mata a aves en EEUU. Qué hijo de la gran puta es ese mierda con patas
keizal #7 keizal
#4 Les escribí hace un tiempo por la pregunta de si eres veterinario, pero no tuve respuesta.
#5 javic
#3 Según google se vende libremente, para pesca, maquinaria o fabricar proyectiles.
#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#5 En realidad el plomo es de los perdigones, pero no sabía que se utiliza para alambre de pesca, como veo... pues eso debería estar prohibidísimo, si precisamente estan prohibidos los perdigones de plomo en humedales, y eso se usa para pesca...
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Eso le pasa por no masticar bien.
