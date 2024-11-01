Veterinarios españoles operan a un buitre leonado con un alambre de siete centímetros en su aparato digestivo

Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid rescataron el pasado 2 de septiembre a un buitre leonado que accidentalmente fue a parar al patio de la cárcel de Estremera. El ave fue trasladada al Hospital de Fauna Salvaje de GREFA, donde se le diagnosticó una intoxicación por plomo, deshidratación, hipotermia y bradicardia, además de detectarle un alambre de unos siete centímetros en su aparato digestivo.
Una vez más, la caza es el mayor enemigo de los animales.
En este caso de las aves como el buitre leonado.
