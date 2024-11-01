Veterano de guerra pierde caso de ciudadanía federal y teme ser deportado tras una lucha legal de una década [EN]

"Me dijeron que con la baja honorable obtendría la ciudadanía automáticamente, asumí que la tenía". Canton, que fue reclutado para la Guerra del Golfo, nació en Nueva Zelanda, se casó, tuvo hijos, trabajó y forjó una vida en Florida. No tiene antecedentes penales y votó en las elecciones. Fue al renovar el carnet de conducir cuando descubrió que era ilegal. "Nunca pensamos que un indocumentado pueda ser alguien rubio, ojos azules, que habla inglés con fluidez, y que haya entrado legalmente sirviendo con honor en el ejército", dijo su abogada.
| etiquetas: estados unidos , veterano de guerra , deportacion , ciudadania
Ojo con esto, que le puede caer un puro de cuidado .. el que lo deporten a Nueva Zelanda puede ser de lo mejor que le podía pasar. No hace mucho salió por aquí una señora que se pensaba que era ciudadana y había votada y la habían deportado a un país donde no tenía el menor vínculo, era su país de origen pero no tenía ni familia, ni conocidos, ni nada.
Como un ario puede ser migrante, e ilegal encima?
Eso es para los de afuera, los marrones, los ojos rasgados.
Parece que piden a gritos que les paguen con la misma moneda