La versión china sobre la Segunda Guerra Mundial

En septiembre, China celebró un desfile militar para conmemorar el aniversario número 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial. [...] También se desplegó un relato singular de la guerra, que asigna a China un papel central en la victoria contra la Alemania nazi y el Japón imperial. En esta versión, como dijo entonces el presidente de China, Xi Jinping, Pekín y Moscú fueron los “vencedores principales”.