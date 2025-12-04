edición general
La versión china sobre la Segunda Guerra Mundial

En septiembre, China celebró un desfile militar para conmemorar el aniversario número 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial. [...] También se desplegó un relato singular de la guerra, que asigna a China un papel central en la victoria contra la Alemania nazi y el Japón imperial. En esta versión, como dijo entonces el presidente de China, Xi Jinping, Pekín y Moscú fueron los “vencedores principales”.

kipper #2 kipper
Pasaje muy importante:
"Cada país tiene su propia versión de la Segunda Guerra Mundial. Pero en gran medida son las versiones del mundo occidental sobre la guerra —quién ganó, en qué consistió y cuáles son sus lecciones— las que han configurado el orden internacional de la posguerra.
Hoy, ese orden se está desmoronando. Y países como China, a medida que ganan relevancia y poder, están utilizando parte de ese poder para presentar sus versiones de esta historia, con posibles implicaciones para cualquier orden internacional que surja en el futuro."
suppiluliuma #1 suppiluliuma
aunque muchos historiadores creen que los nacionalistas chinos, que finalmente se retiraron a Taiwán, desempeñaron un papel más importante en la Segunda Guerra Mundial que los comunistas.

El eufemismo del año, damas y caballeros. xD
meroespectador #3 meroespectador
¿Mencionan que los americanos les quitaron la bota de los japoneses del cuello?.
