La versión china sobre la Segunda Guerra Mundial

En septiembre, China celebró un desfile militar para conmemorar el aniversario número 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial. [...] También se desplegó un relato singular de la guerra, que asigna a China un papel central en la victoria contra la Alemania nazi y el Japón imperial. En esta versión, como dijo entonces el presidente de China, Xi Jinping, Pekín y Moscú fueron los “vencedores principales”.
"Cada país tiene su propia versión de la Segunda Guerra Mundial. Pero en gran medida son las versiones del mundo occidental sobre la guerra —quién ganó, en qué consistió y cuáles son sus lecciones— las que han configurado el orden internacional de la posguerra.
Hoy, ese orden se está desmoronando. Y países como China, a medida que ganan relevancia y poder, están utilizando parte de ese poder para presentar sus versiones de esta historia, con posibles implicaciones para cualquier orden internacional que surja en el futuro."
