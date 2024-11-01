edición general
La versión Brasileña Disco 70s de La revolución sexual de La Casa Azul

La versión Brasileña Disco 70s de La revolución sexual de La Casa Azul  

La revolución sexual hace las maletas y vuela a Río de Janeiro. Mutant #7: un hipotético viaje de Guille Milkyway a la pista de baile brasileña de los 70. Funk, bajos saltarines y confeti tropical.????✨

Pertinax
Hay Milkyway, hay meneo.
Pertinax
#0 Me acabo de dar cuenta de que hay un sub aimusic.
Ahora que se ven todos en pendientes, quizás estuviera mejor ahí.
Suleiman
Musica en IA....
