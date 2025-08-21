Verònica Cantó, presidenta de la AVL: "Lo que está pasando con el valenciano sería impensable que pasara con otra lengua"

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, ha agradecido el apoyo que los escritores y escritoras valencianas han mostrado a través de un manifiesto donde piden proteger el valenciano de los "ataques" de las políticas de PP y Vox, al tiempo que rechazan los recortes presupuestarios a la institución reguladora de la lengua. Para la máxima representante del organismo estatutario, "lo que está pasando con el valenciano sería impensable que pasara con otra lengua", lamenta.