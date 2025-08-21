edición general
Verònica Cantó, presidenta de la AVL: "Lo que está pasando con el valenciano sería impensable que pasara con otra lengua"

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, ha agradecido el apoyo que los escritores y escritoras valencianas han mostrado a través de un manifiesto donde piden proteger el valenciano de los "ataques" de las políticas de PP y Vox, al tiempo que rechazan los recortes presupuestarios a la institución reguladora de la lengua. Para la máxima representante del organismo estatutario, "lo que está pasando con el valenciano sería impensable que pasara con otra lengua", lamenta.

Penetrator #3 Penetrator
Los mismos que chillan diciendo que el valenciano es un idioma completamente diferente al catalán son los que están empeñados en hacerlo desaparecer. Ah, la ironía...
7 K 76
Furiano.46 #5 Furiano.46
Pues.... Desde el punto de vista de la lingüística, el valenciano y el catalán son la misma lengua. Esto no es una opinión, sino el consenso científico mayoritario de universidades, filólogos y la Real Academia de la Lengua Vasca (RAE), entre otras instituciones.
4 K 53
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#5

Yo creo que el valenciano es la lengua (no sé si llamarla catalán o no, lo que se habla en Valencia, Cataluña y Baleares) pronunciada con acento de la mesesta y el catalán, la misma pero pronunciada con acento mitad gabacho, mitad maño. xD
0 K 15
#8 Tunguska08Chelyabinsk13
#5 ¿Y que tiene que ver eso con la noticia?
0 K 16
JackNorte #1 JackNorte
En una comunidad de extrema derecha , pasan cosas que en otras comunidades que de centro o derecha incluso no pasan , incluso listas de muertos de cientos por incompetencias y o negligencias.
2 K 26
#4 Abril_2025 *
Lo que pasó con el valenciano, que llevó a la creación de la avl, es impensable que pasara con ninguna otra lengua.

Se decidió que el valenciano pasaría a tener la ortografía del catalán de Barcelona no porque la lengua valenciana fuera así, no por motivos lingüísticos, sociales o históricos, sino por conseguir que CIU le diera el gobierno central a Aznar.

Jordi Pujol reveló ayer que en 1996 pactó con su homólogo en la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, la unidad lingüística del

…
0 K 11
ehizabai #6 ehizabai *
#4 Lo que hace la ignorancia.
Ya en 1915 se publica "Gramàtica elemental de la llengua valenciana", donde se siguen las normas del Instituto de Estudios Catalanes y en 1932 se fijan las Normes de Castelló, que son las normas que sigue la AVL. Las normes del Puig, los que en teoría favorecen los que atacan a la AVL son de 1979.
Qué gran atrevimiento da la ignorancia.
1 K 19
#2 ombresaco
¿Qué le pasa exactamente al valenciano que no le pasa a otras lenguas minoritarias o regionales?
0 K 10

