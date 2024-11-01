edición general
¡VERGÜENZA! No nos dejan cubrir el Congreso

Este martes PSOE y Sumar aprobaron un nuevo Reglamento por el cual prohíben a medios de comunicación de menos de 10 profesionales en nómina asistir al Congreso a cubrir distintas comparecencias o ruedas de prensa. Medios como El Periódico de la Energía, que no alcanzamos esa cifra, no vamos a poder ir al Congreso a cubrir comparecencias de la ministra de Transición Ecológica, comisiones de Energía, o jornadas en materia energética. El reglamento puede tener buenas intenciones, pero perjudica a medios de comunicación pequeños e independientes.

Lo mando porque me parece una reclamación justa. Aunque, en teoría, el nuevo reglamento pretende vetar la entrada a alborotadores de ultraderecha (lo que me parece bien), la forma de implementarlo (vetar medios con menos de 10 trababadores en nómina) me parece injustificable.

Claro que no conozco en detalle toda la casuística, pero me chocó mucho ayer esa limitación a 10 trabajadores. Y El Periódico de la Energía es un habitual de Menéame, yo lo suelo seguir mandar algún artículo suyo de vez en cuando, así que mejor darle voz, a ver si corrigen ese reglamento.

Y como dice el envio, "Y no somos los únicos": el reglamento afectará a muchos medios de comunicación independientes.
La ley es clara y la traduzco: solo pueden asistir lamebotas y lamefalos que se identifiquen como periodistas.
#1 permíteme una puntualización: "solo pueden asistir grandes lamebotas y lamefalos que ..."
Suele ocurrir que la implementación de una buena intención tenga resultados perversos, aunque en el fondo es fruto de la incapacidad.
#4 es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Hanlon

el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones :
Este martes PSOE y Sumar aprobaron un nuevo Reglamento por el cual prohíben a medios de comunicación de menos de 10 profesionales en nómina asistir al Congreso a cubrir distintas comparecencias o ruedas de prensa


PSOE y sumar tienen 152 escaños, la votación salió adelante con 177 votos a favor. A lo mejor los españoles no necesitamos en el congreso a medios que no son capaces de informar decentemente.
Este martes 2 de septiembre de 2025 será recordado por ser el inicio del fin de la libertad de prensa en España. ¡Qué vergüenza!

¿Hasta el 2 de septiembre del 2025 no ha habido nunca nada digno de llamar "el inicio del fin de la libertad de prensa"? ¿O solo se han dado cuenta cuándo les ha afectado directamente?
Contratad 10 periodistas profesionales y se acabó el problema. Que el intrusismo haya sido ignorado o significa que sea correcto
#6 Sinceramente, me parece una salvajada lo que dices. Como sí no se pudiera tener un medio de comunicación profesional con menos de 10 trabajadores. En especial si no es un medio generalista, sino, como es el caso, uno especializado en un tema concreto (en temas energéticos, en este caso).

Ni muchísimo menos hacen falta 10 trabajadores para hacer una buena contribución periodística a la sociedad. Además, muchos de esos medios pequeños e independientes, con mayor o menor acierto, cubren historias y aspectos que los grandes suelen dejar de lado.
Pues montad un grupo empresarial de medios para que cubráis el mínimo y listo.
