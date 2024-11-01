¡VERGÜENZA! No nos dejan cubrir el Congreso

Este martes PSOE y Sumar aprobaron un nuevo Reglamento por el cual prohíben a medios de comunicación de menos de 10 profesionales en nómina asistir al Congreso a cubrir distintas comparecencias o ruedas de prensa. Medios como El Periódico de la Energía, que no alcanzamos esa cifra, no vamos a poder ir al Congreso a cubrir comparecencias de la ministra de Transición Ecológica, comisiones de Energía, o jornadas en materia energética. El reglamento puede tener buenas intenciones, pero perjudica a medios de comunicación pequeños e independientes.