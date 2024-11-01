¡VERGÜENZA! No nos dejan cubrir el Congreso

Este martes PSOE y Sumar aprobaron un nuevo Reglamento por el cual prohíben a medios de comunicación de menos de 10 profesionales en nómina asistir al Congreso a cubrir distintas comparecencias o ruedas de prensa. Medios como El Periódico de la Energía, que no alcanzamos esa cifra, no vamos a poder ir al Congreso a cubrir comparecencias de la ministra de Transición Ecológica, comisiones de Energía, o jornadas en materia energética. El reglamento puede tener buenas intenciones, pero perjudica a medios de comunicación pequeños e independientes.
| etiquetas: congreso , rueda de prensa , periodismo , psoe , sumar , libertad de prensa
Claro que no conozco en detalle toda la casuística, pero me chocó mucho ayer esa limitación a 10 trabajadores. Y El Periódico de la Energía es un habitual de Menéame, yo lo suelo seguir mandar algún artículo suyo de vez en cuando, así que mejor darle voz, a ver si corrigen ese reglamento.
Y como dice el envio, "Y no somos los únicos": el reglamento afectará a muchos medios de comunicación independientes.
el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones :
PSOE y sumar tienen 152 escaños, la votación salió adelante con 177 votos a favor. A lo mejor los españoles no necesitamos en el congreso a medios que no son capaces de informar decentemente.
¿Hasta el 2 de septiembre del 2025 no ha habido nunca nada digno de llamar "el inicio del fin de la libertad de prensa"? ¿O solo se han dado cuenta cuándo les ha afectado directamente?
Ni muchísimo menos hacen falta 10 trabajadores para hacer una buena contribución periodística a la sociedad. Además, muchos de esos medios pequeños e independientes, con mayor o menor acierto, cubren historias y aspectos que los grandes suelen dejar de lado.