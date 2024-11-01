edición general
18 meneos
21 clics
Los Verdes superan al Partido Laborista de Starmer en una nueva encuesta del Reino Unido [EN]

Los Verdes superan al Partido Laborista de Starmer en una nueva encuesta del Reino Unido [EN]

Además del sorpasso a los laboristas, los ecologistas de izquierda se sitúan a solo dos puntos del partido de Nigel Farage, Reform UK, que lidera los sondeos en una nueva encuesta de YouGov. El último estudio de intención de voto de YouGov sitúa a los Verdes con un 21%. Ocupan el segundo lugar, solo por detrás del partido Reform UK de Nigel Farage, que alcanza el 23%. El Partido Laborista de Starmer se encuentra ahora en un empate técnico con los Conservadores de centroderecha en el tercer puesto, ambos con un 16%.

| etiquetas: verdes , laboristas , starmer
15 3 0 K 162 actualidad
2 comentarios
15 3 0 K 162 actualidad
#1 Chuache_cientifico
Por aquí salió un anuncio de ese partido y no tardaron en salir un par de palmeros a reírse de ellos y decir que son irrelevantes. Ojalá que logren imponerse y traer cambios reales, y, de paso, mostrar al mundo que sí se puede. Nada tan estúpido como seguir votando a los ladrones de toda la vida!
4 K 46
Ishkar #2 Ishkar
#1 Lo poco que he visto del líder de los verdes en UK, ha conseguido dar respuesta y dar una imagen de alguien que está en contacto con las clases trabajadoras que hace mucho que no se ve. Un candidato joven, atrevido con discutir el status quo y que creo que va a dar más pelea de la que muchos analistas creen que va a dar.
0 K 11

menéame