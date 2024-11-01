Los Verdes superan al Partido Laborista de Starmer en una nueva encuesta del Reino Unido [EN]

Además del sorpasso a los laboristas, los ecologistas de izquierda se sitúan a solo dos puntos del partido de Nigel Farage, Reform UK, que lidera los sondeos en una nueva encuesta de YouGov. El último estudio de intención de voto de YouGov sitúa a los Verdes con un 21%. Ocupan el segundo lugar, solo por detrás del partido Reform UK de Nigel Farage, que alcanza el 23%. El Partido Laborista de Starmer se encuentra ahora en un empate técnico con los Conservadores de centroderecha en el tercer puesto, ambos con un 16%.