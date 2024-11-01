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Los verdaderos especuladores de la pandemia (2)

Nos llamaron estafadores, luego se abrieron los archivos Epstein. En 2021, el presidente de EEUU dijo a la nación que yo y otros once estábamos matando gente, la organización que dio esa afirmación estaba financiada por las mismas redes de dinero oscuro beneficiadas de las vacunas offshore, tachándonos de asesinos y terroristas por cuestionar narrativas oficiales de la pandemia. El ISD,financiado por la Fundación Gates y y Open Society- declaró que la discusión pública sobre Gates, Soros y la implicación de Rothschild eran datos "infundados".

| etiquetas: pandemia , covid19 , especuladores , conspiración , fraude , negocios
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2 comentarios
2 1 1 K 22 actualidad
pepel #2 pepel
¿El novio de Ayuso no sale en la lista?
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#1 Carlolargo
Les llamaron estafadores seguramente por promocionar que el COVID no existe, o que aunque exista la vacuna iba a provocar X problemas que ya todos hemos confirmado sobre el terreno no ha provocado. No por advertir que muchos especuladores se iban a forrar con la vacunación, un descubrimiento a la altura de visitar Valencia y reclamar el Mediterráneo.
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menéame