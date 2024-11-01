Los verdaderos especuladores de la pandemia (2)

Nos llamaron estafadores, luego se abrieron los archivos Epstein. En 2021, el presidente de EEUU dijo a la nación que yo y otros once estábamos matando gente, la organización que dio esa afirmación estaba financiada por las mismas redes de dinero oscuro beneficiadas de las vacunas offshore, tachándonos de asesinos y terroristas por cuestionar narrativas oficiales de la pandemia. El ISD,financiado por la Fundación Gates y y Open Society- declaró que la discusión pública sobre Gates, Soros y la implicación de Rothschild eran datos "infundados".