El verdadero origen de Israel: No fue por el holocausto  

¿Cómo y por qué se creó el estado de Israel? En el último episodio de #noobstante
, la periodista de guerra veterana especializada en Oriente Medio, Teresa Aranguren, cuenta a @AymeRoman cómo en realidad la idea de que Israel se fundara como una forma de pedir perdón o reparar al pueblo judío por el Holocausto es un mito: el propósito formal de establecer un "hogar judío" en Palestina fecha de antes de la Primera Guerra Mundial (Declaración de Belfour). Con Teresa Aranguren, desmontamos este y otros mitos del sionismo.