De la verdadera identidad de Banksy hasta su primera vez detenido en Nueva York: toda la historia que hay detrás del artista callejero  

En la azotea del número 675 de Hudson Street en Manhattan se podía ver un cartel de publicidad de Marc Jacobs. Durante tres días un hombre estuvo sentándose en el bar de enfrente para observar el anuncio de cerca, tiempo despues decidiría cuándo y qué pintaría en él. Por ese entonces nadie sabía que quien estaba intentando subir al tejado del edificio triangular de la calle Hudson era Banksy. Minutos más tarde, la Policía de Nueva York le arrestó, quedando la obra sin acabar.