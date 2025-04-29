edición general
La verdadera historia del susto que casi nos lleva a un segundo apagón

Estos días se han dado las mismas circunstancias de mercado que en el 28 de abril: poca demanda, mucha generación solar y dos nucleares paradas. Los pasados días 25, 26, 27 y 28 de septiembre REE vivió su peor pesadilla desde el 28 de abril, el día del gran apagón. Veía que mucha generación se desconectaba y encendía sin control, algo que provocaba que la tensión se disparase y tuviera "variaciones bruscas". Para que lo entienda es como cuando te da un pequeño infarto y las pulsaciones se disparan. Recomiendo leer entero antes de comentar


janatxan
Oye, pues como trabajador por cuenta ajena, no me importaría un día o dos mas de esos...
Verdaderofalso
#1 pero que sea a las 6 de la mañana para no madrugar xD
EISev
#1 tengo un compañero de oficina que llegó a su casa ocho horas después de salir del trabajo... Ése igual no opina lo mismo
sotillo
#10 No te jodes, ni a todos les toca la lotería de Navidad
chewy
#1 sinceramente, no se que te gusta de que nos estemos convirtiendo en un país tercermundista...

Lo peor de todo es que esto se sabia que podía ocurrir desde octubre de 2021... cuando cerramos el gaseoducto con Argelia trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=ES&q=campingaz&a aquí se ve el historial de búsqueda de campingaz en España a lo largo del tiempo, estuve 4 años aguantando risas de amigos por haberlo comprado, incluso de alguno que se lo había comprado porque se lo dije. el día del apagón todos callados y dando de comer caliente a los niños
sotillo
#17 Ya lo venía avisando Iker, esto y que los social comunistas le cerrarían el programa
janatxan
#17 me la suda la consideración del país, como si se va a tomar por culo, eso lo dejo para los patriotas wannabe, yo solo quiero un día de relajo xD
reivaj01
"Recomiendo leer entero antes de comentar"
Esa frase la considero un ataque personal. Espero que el strike aparezca pronto.
El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Las noticias se suben para el que quiera las lea, y a que no le interesa no la lee.

Pero comentar sin saber que pone, basándose sólo en la intuición del titular o en una frase, debería de estar penado. :hug:
chewy
#11 leer la noticia en meneame?? pero que te piensas??
Doisneau
#3 Lo que no sabe es que la mayoria de meneantes no se han acabado la entradilla y no han llegado ni a leer eso :troll:
sorrillo
Sánchez: "No hubo un problema de exceso de renovables ni de falta de demanda y no puede volver a pasar"
"No hubo un problema de exceso de renovables ni de falta de demanda, quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares mienten"
Fuente: www.cope.es/actualidad/espana/noticias/sanchez-hubo-problema-exceso-re
El_dinero_no_es_de_nadie
En el informe del decreto del apagón… dicen que no hacen falta informes trimestrales de control de tensión y ahora los piden diarios.
mcfgdbbn3
El operador del sistema no tiene observabilidad de estas instalaciones, por lo que no puede anticipar su comportamiento.

Sí, pero tampoco hay observabilidad en el consumo, si yo pongo la lavadora, ellos tampoco saben que la estoy poniendo, sino que ven que aumenta el consumo, y si tengo una secadora y decido no usarla porque puedo tender la ropa, lo mismo, ellos no lo saben, pero pueden notar un consumo menor en mi zona.

Me veo a Roberto V-RAM haciendo otro vídeo para poder poner el…   » ver todo el comentario
anv
#8 En realidad el consumo es bastante predecible. No del todo pero por suerte Hari Seledon tiene razón y se puede predecir el comportamiento de grandes grupos humanos.
mcfgdbbn3
#9: Lo mismo que el autoconsumo, básicamente es un electrodoméstico de consumo negativo.
anv
#12 si, más o menos. En ese caso depende del clima. A veces las nubes pueden ser un poco caprichosas aunque en general se puedan predecir.
El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Si, REE sabe cómo se comporta el consumo y es muy predecible en función de la fecha, temperatura, festividades, llevan años trabajando esos modelos y poca diferencia existe entre la prevista y la real. En su web te lo explican.

El operador está a ciegas de lo que hacen todas las instalaciones de menos de 1 MW, y no tiene control de las de menos de 5 MW
Patruclo
Que pereza como esta escrito....
slimedition
¿Y se va a solucionar después de esto? ¿O hay que esperar a que encuentren dónde colocar los sobres? :popcorn:
