La verdadera historia del susto que casi nos lleva a un segundo apagón

Estos días se han dado las mismas circunstancias de mercado que en el 28 de abril: poca demanda, mucha generación solar y dos nucleares paradas. Los pasados días 25, 26, 27 y 28 de septiembre REE vivió su peor pesadilla desde el 28 de abril, el día del gran apagón. Veía que mucha generación se desconectaba y encendía sin control, algo que provocaba que la tensión se disparase y tuviera "variaciones bruscas". Para que lo entienda es como cuando te da un pequeño infarto y las pulsaciones se disparan. Recomiendo leer entero antes de comentar
| etiquetas: ree , cnmc , sobretensiones , regulación , control de potencia
Lo peor de todo es que esto se sabia que podía ocurrir desde octubre de 2021... cuando cerramos el gaseoducto con Argelia trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=ES&q=campingaz&a aquí se ve el historial de búsqueda de campingaz en España a lo largo del tiempo, estuve 4 años aguantando risas de amigos por haberlo comprado, incluso de alguno que se lo había comprado porque se lo dije. el día del apagón todos callados y dando de comer caliente a los niños
Esa frase la considero un ataque personal. Espero que el strike aparezca pronto.
Pero comentar sin saber que pone, basándose sólo en la intuición del titular o en una frase, debería de estar penado.
"No hubo un problema de exceso de renovables ni de falta de demanda, quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares mienten"
Fuente: www.cope.es/actualidad/espana/noticias/sanchez-hubo-problema-exceso-re
Sí, pero tampoco hay observabilidad en el consumo, si yo pongo la lavadora, ellos tampoco saben que la estoy poniendo, sino que ven que aumenta el consumo, y si tengo una secadora y decido no usarla porque puedo tender la ropa, lo mismo, ellos no lo saben, pero pueden notar un consumo menor en mi zona.
Me veo a Roberto V-RAM haciendo otro vídeo para poder poner el… » ver todo el comentario
El operador está a ciegas de lo que hacen todas las instalaciones de menos de 1 MW, y no tiene control de las de menos de 5 MW