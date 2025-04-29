La verdadera historia del susto que casi nos lleva a un segundo apagón

Estos días se han dado las mismas circunstancias de mercado que en el 28 de abril: poca demanda, mucha generación solar y dos nucleares paradas. Los pasados días 25, 26, 27 y 28 de septiembre REE vivió su peor pesadilla desde el 28 de abril, el día del gran apagón. Veía que mucha generación se desconectaba y encendía sin control, algo que provocaba que la tensión se disparase y tuviera "variaciones bruscas". Para que lo entienda es como cuando te da un pequeño infarto y las pulsaciones se disparan. Recomiendo leer entero antes de comentar



