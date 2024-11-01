edición general
La verdad tras las Cocheras de Cuatro Caminos | Grupo Ibosa en A Golpe de Ladrillo #13

Gestor de la cooperativa de viviendas sobre el proyecto en las cocheras de cuatro caminos, en Madrid.

| etiquetas: vivienda , madrid , cooperativa
1 comentarios
#1 xaxipiruli
No estoy muy enterado de que va esto. ¿Quieren construir sobre unas cocheras que algunos consideran patrimonio, y otros suelo urbanizable o algo así?. El hombre habla muy bien pero no dice nada.
