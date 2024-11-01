La verdad sobre el crimen de Charlie Kirk  

Tyler Robinson tiene 22 años, es blanco, de familia mormona republicana, con padre ex-sheriff, y completamente heterosexual. Básicamente, todo lo contrario de lo que la extrema derecha estadounidense había decidido que tenía que ser antes incluso de conocer su identidad.
| etiquetas: crimen , charlie , kirk. usa
A ver cómo van sucediendo las cosas, pero Urdaci se está quedando como una anécdota con lo de ahora de la "izquierda", que ya habría que cambiar de etiqueta...
Al final se han convertido en lo que criticaban...