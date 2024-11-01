edición general
La verdad sobre el crimen de Charlie Kirk

La verdad sobre el crimen de Charlie Kirk  

Tyler Robinson tiene 22 años, es blanco, de familia mormona republicana, con padre ex-sheriff, y completamente heterosexual. Básicamente, todo lo contrario de lo que la extrema derecha estadounidense había decidido que tenía que ser antes incluso de conocer su identidad.

vicus. #1 vicus.
Vaya, si era tan facha o más que el que mató. Ya hay que joderse...Blaquito, de extrema derecha y mormón. Y todo el mundo rajando con era de izquierdas, trans y vete tú a saber..

Yuiop #2 Yuiop
#1 ¡Qué va! Es rojo comunista bolivariano come niños, se apellida Iglesia.

#4 chochis
#1 es un hijo de Utah, y lo digo en serio, es un estado de fanáticos mormones.

Nihil_1337 #5 Nihil_1337
#1 Mi familia es toda de extrema derecha, militares y policías y yo estoy sindicado en la CNT desde los 18 y me zurraba con nazis hasta en la salida del juicio por lo que consideraba que era mi deber de ciudadano en los 90. Si juzgas a alguien por solo por su entorno vas a errar bastante.

woody_alien #6 woody_alien
Videos con portadas llenas de flechitas amarillas y un tío con cara de haberse tomado algo químico son señales inequívocas de truño de 20 y pico minutos (justo para el aldoritmo de Google) donde una información que puede darse en pocos minutos se alarga cual chicle entre muchos "no te lo vas a creer" o "no imaginas que pasó a continuación".  media

koe #3 koe
Lo que viene a dejar en muy mal lugar a todos los medios que justificaron de alguna manera lo que había pasado relatando quien era el otro(mintiendo a lo bestia). Y al final era un De Prada o un César Vidal dando un pie de micro en las universidades para tener un debate, vaya, vaya...

A ver cómo van sucediendo las cosas, pero Urdaci se está quedando como una anécdota con lo de ahora de la "izquierda", que ya habría que cambiar de etiqueta...

Al final se han convertido en lo que criticaban...

millanin #7 millanin
Para mí que ha sido un falsa bandera que les ha salido mal.


